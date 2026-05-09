Brand in Discounter: Müllsack ging in Flammen auf



Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei in der Nacht auf Samstag gegen 2.10 Uhr. Auf das Feuer aufmerksam geworden war ein Passant, der zu diesem Zeitpunkt zufällig am geschlossenen Lebensmitteldiscounter vorbeispazierte. Wie sich herausstellte, war ein auf einem Einkaufswagen gelagerter Restmüllsack in Flammen aufgegangen.