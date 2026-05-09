Brand in Discounter: Müllsack ging in Flammen auf

Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei in der Nacht auf Samstag gegen 2.10 Uhr. Auf das Feuer aufmerksam geworden war ein Passant, der zu diesem Zeitpunkt zufällig am geschlossenen Lebensmitteldiscounter vorbeispazierte. Wie sich herausstellte, war ein auf einem Einkaufswagen gelagerter Restmüllsack in Flammen aufgegangen.
Starke Rauchentwicklung
Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits das gesamte Gebäude in dichte Rauchwolken gehüllt. Die Florianijünger löschten den Brand und saugten anschließend den Rauch aus dem Gebäude ab. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es bis dato keine konkreten Angaben.
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