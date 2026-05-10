Eberl, Heraf, Gumminoppen

Besonders gute Erinnerungen an das Finale hat Heraf offenbar nicht, wie er kürzlich in einem „Standard“-Interview kundgetan hat. So habe ihn Verteidiger Laurent Fournier „an den Haaren gerissen, getreten und mir damit die Schneid abgekauft“, während Patrice Loko ihm bei einer Ecke „mit voller Absicht ewig lang mit seinem ganzen Gewicht auf den Rist gestiegen“ sei. Das habe „mit den Metallstollen höllisch weh getan“ und „die heutige Generation mit ihren Gumminoppen“ könne sich das gar nicht vorstellen. Als fairer Sportsmann sagt er aber auch: „Ich habe das Finale so abgespeichert, dass wir eigentlich chancenlos waren.“ Immerhin kann sich Rapid damit trösten, auf europäischer Ebene zwei Mal den Mitropapokal, einmal den Zentropapokal und zweimal den Intertoto-Cup gewonnen zu haben, falls sich jemand erinnern sollte. Das hat selbst Bayern München nicht geschafft.