Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

Eberl, Heraf, Gumminoppen

Vorarlberg
10.05.2026 15:55
Ein Treffer fehlte den enttäuschten Bayern gegen den PSG.
Ein Treffer fehlte den enttäuschten Bayern gegen den PSG.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von Harald Petermichl
Von Harald Petermichl

Ist schon bitter, wenn man etwas nur ganz knapp verpasst. So wie die Bayern aus München, denen zuletzt ein Tor für den Einzug in das Finale der Champions League fehlte. Auch Rapid Wien hatte ähnliche Erlebnisse, wie  „Krone“-Autor Harald Petermichl recherchiert hat. Sogar Bregenz-Coach Andy Heraf war da dabei.

0 Kommentare

Im niederbayerischen Städtchen Bogen, am Übergang vom Gäuboden zum Bayerischen Wald, stehen zwei Wiegen. Seit über 800 Jahren die des bayerischen Rautenwappens und seit 1973 die von Max Eberl, seines Zeichens Sportvorstand des FC Bayern München. Man könnte also davon ausgehen, dass in seiner DNA das niederbayerische Dogma, keine Denkvorgänge mitzusprechen, sondern lediglich Ergebnisse bekanntzugeben, tief verwurzelt sein sollte. Aber offenbar haben ihn mehr als 15 Jahre in Mönchengladbach am Niederrhein, wo das völlig anders gehandhabt wird, in dieser Hinsicht ein wenig „verdorben“, denn sonst sind seine wortreichen Einlassungen zur (durchaus diskutablen) Leistung des Unparteiischen beim Ausscheiden gegen PSG Mitte der Woche nur schwer erklärbar.

Lesen Sie auch:
Die Rapid-Fans gedachten erst kürzlich ihrem Josef „Pepi“ Uridil.
Ach, übrigens...
„Heute spielt der Uridil“
03.05.2026
Ach, übrigens...
Wer hat’s erfunden?
19.04.2026
Ach, übrigens...
Von Ceausescu bis Becali
12.04.2026

Dabei hatten schon ganz anderen Mannschaften das Pech, wegen eines einzigen nicht erzielten Treffers eine Verlängerung gegen PSG zu verpassen. Rapid Wien zum Beispiel. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren, am 8. Mai 1996, standen die Hütteldorfer im König Balduin-Stadion zu Brüssel (Stade Roi-Baudouin) im Finale des Europapokals der Pokalsieger und bekamen es dort ebenfalls mit dem Vorortclub aus Saint-Germain-en-Laye zu tun. Zum Finalsieg reichte es leider nicht, weil Peter Schöttel in der 28. Minute einen 30 Meter-Freistoß von Bruno N’Gotty so unglücklich abfälschte, dass Keeper Michael Konsel dem runden Leder nur noch hinterherschauen konnte. Beim 0:1 blieb es, auch weil die Grün-Weißen sich so gut wie keine Torchancen herausspielen konnten, abgesehen von einem Kopfball durch Andy Heraf, aktuell Übungsleiter des mäßig erfolgreichen Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz.

Andreas Heraf wurde von seinem Gegenspieler getreten.
Andreas Heraf wurde von seinem Gegenspieler getreten.(Bild: GEPA)

Besonders gute Erinnerungen an das Finale hat Heraf offenbar nicht, wie er kürzlich in einem „Standard“-Interview kundgetan hat. So habe ihn Verteidiger Laurent Fournier „an den Haaren gerissen, getreten und mir damit die Schneid abgekauft“, während Patrice Loko ihm bei einer Ecke „mit voller Absicht ewig lang mit seinem ganzen Gewicht auf den Rist gestiegen“ sei. Das habe „mit den Metallstollen höllisch weh getan“ und „die heutige Generation mit ihren Gumminoppen“ könne sich das gar nicht vorstellen. Als fairer Sportsmann sagt er aber auch: „Ich habe das Finale so abgespeichert, dass wir eigentlich chancenlos waren.“ Immerhin kann sich Rapid damit trösten, auf europäischer Ebene zwei Mal den Mitropapokal, einmal den Zentropapokal und zweimal den Intertoto-Cup gewonnen zu haben, falls sich jemand erinnern sollte. Das hat selbst Bayern München nicht geschafft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.05.2026 15:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 19°
Symbol bedeckt
Bludenz
13° / 23°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 22°
Symbol bedeckt
Feldkirch
12° / 23°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
243.613 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
104.694 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
100.605 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
917 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
894 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
861 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Vorarlberg
„Vögels Lexikon“
Ästhetisch fragwürdig: das „Schlurgga“
Ach, übrigens...
Eberl, Heraf, Gumminoppen
Trockenheit
Großeinsatz wegen Waldbrand in Batschuns
Unfall in Vorarlberg
Base-Jumper bei illegalem Sprung schwer verletzt
Crash in luftiger Höhe
Zwei Frauen bei Wingsuit-Drama schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf