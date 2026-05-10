Ländle-Asse ließen Rekorde und Medaillen purzeln

Die Leichtathletik-Talente aus dem Ländle zeigen an diesem Wochenende weltweit groß auf – einen nationalen Rekord, einen Landesrekord und ein EM-Limit waren die beeindruckende Ausbeute von Pauline Schedler & Co.
Was für ein Wochenende für die Leichtathletik-Asse aus dem Ländle! Bei der Youth Skyrunning-Weltmeisterschaft in Makarska (Kro) holte sich der Bezauer Maximilian Meusburger mit einer ganz starken Leistung die Bronzemedaille. Ebenfalls gestern stellte die Eggerin Theresia Emma Mohr in Podebrady (Tch) einen neuen nationalen Rekord im Halbmarathon Gehen auf, mit einer Zeit von 1:37,51 Stunden. Wenig später sorgte Mohrs Teamkollegin beim TS Egg, Pauline Schedler für einen weiteren Rekord. Die Andelsbucherin verbesserte in den USA, wo sie derzeit studiert, erneut ihren Landesrekord über die 800 Meter auf 2:05,99 Minuten.
Und die Leistungsfestspiele der TS Egg gingen weiter: Beim Germeringer Leichtathletik-Meeting lief Zsombor Klucsik mit 52,51 Sekunden einen neuen Landesrekord über die 400 Meter Hürden und blieb deutlich unter dem U18-EM-Limit, das bei 55 Sekunden liegt. Außerdem zeigte die Hörbranzerin Chiara Schuler beim IBL-Länderkampf in Mindelheim mit zwei ersten Plätzen im Speerwurf und über die 100 Meter Hürden sowie einer persönlichen Bestleistung im Hochsprung (1,68 Meter) auf. „Das waren sehr gute Leistungen“, freute sich VLV-Landestrainer Sven Benning, „jetzt hoffen wir, dass alle in den nächsten Monaten noch einmal eine Schippe drauflegen können.“
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