Ländle-Asse ließen Rekorde und Medaillen purzeln

Was für ein Wochenende für die Leichtathletik-Asse aus dem Ländle! Bei der Youth Skyrunning-Weltmeisterschaft in Makarska (Kro) holte sich der Bezauer Maximilian Meusburger mit einer ganz starken Leistung die Bronzemedaille. Ebenfalls gestern stellte die Eggerin Theresia Emma Mohr in Podebrady (Tch) einen neuen nationalen Rekord im Halbmarathon Gehen auf, mit einer Zeit von 1:37,51 Stunden. Wenig später sorgte Mohrs Teamkollegin beim TS Egg, Pauline Schedler für einen weiteren Rekord. Die Andelsbucherin verbesserte in den USA, wo sie derzeit studiert, erneut ihren Landesrekord über die 800 Meter auf 2:05,99 Minuten.