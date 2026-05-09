Die Altacherinnen hielten den LASK auf Abstand

Die Damen des SCR Altach warten weiter auf ihren ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe der Frauen Bundesliga. Nachdem die Rheindörflerinnen zum Auftakt der Vienna unterlegen waren und im zweiten Spiel nur einen Punkt gegen Schlusslicht Hartberg geholt hatten, mussten sich Coach Bernhard Summer und sein Team nun im Auswärtsspiel bei den Damen des LASK ebenfalls mit einem Remis zufriedengeben.