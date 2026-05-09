Die Altacherinnen hielten den LASK auf Abstand

Die Frauen des SCR Altach trennten sich mit einem torlosen Unentschieden vom LASK. Mit dem Auswärtspunkt konnten die Rheindörflerinnen aber zumindest den Abstand zu den Stahlstädterinnen in der Tabelle der Qualifikationsgruppe halten.
Die Damen des SCR Altach warten weiter auf ihren ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe der Frauen Bundesliga. Nachdem die Rheindörflerinnen zum Auftakt der Vienna unterlegen waren und im zweiten Spiel nur einen Punkt gegen Schlusslicht Hartberg geholt hatten, mussten sich Coach Bernhard Summer und sein Team nun im Auswärtsspiel bei den Damen des LASK ebenfalls mit einem Remis zufriedengeben.
Hielten die Linzerinnen aber damit in der Tabelle auf Abstand. Die Rheindörflerinnen hatten die Kontrolle über das Spiel und auch die besseren Torchancen – wie so oft seit dem Abgang von Topscorerin Brigitta Pulins in der Winterpause wurde aber keine davon verwertet.
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