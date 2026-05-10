Großeinsatz wegen Waldbrand in Batschuns

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 15.45 Uhr. Im Bereich „Kella“ war am Waldrand aus bislang unbekannter Ursache ein Baumstumpf in Brand geraten. Angefacht durch den Wind und die Trockenheit fraßen sich die Flammen binnen weniger Minuten etwa 15 Meter tief in den Forst und setzten dort mehrere Büsche sowie das Laub am Boden in Brand.