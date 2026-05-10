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Trockenheit

Großeinsatz wegen Waldbrand in Batschuns

Chronik
10.05.2026 13:45
Per Polizeihubschrauber wurde die Lage erkundet.
Per Polizeihubschrauber wurde die Lage erkundet.(Bild: Christof Birbaumer)

Am Samstagnachmittag brach in einem unwegsamen Waldstück bei Batschuns ein Feuer aus. Aufgrund der Trockenheit griffen die Flammen rasch um sich. Dank eines Großaufgebotes an Einsatzkräften konnte der Brand aber unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

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Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 15.45 Uhr. Im Bereich „Kella“ war am Waldrand aus bislang unbekannter Ursache ein Baumstumpf in Brand geraten. Angefacht durch den Wind und die Trockenheit fraßen sich die Flammen binnen weniger Minuten etwa 15 Meter tief in den Forst und setzten dort mehrere Büsche sowie das Laub am Boden in Brand.

Hubschrauber im Einsatz
Da sich der Brandherd rund 150 Meter von der nächsten Straße entfernt in steilem Gelände befand, wurde zur Lageerkundung der Polizeihubschrauber „Libelle“ angefordert. Die alarmierten Feuerwehren aus Zwischenwasser, Frastanz, Rankweil und Nüziders konnten in weiterer Folge das Hauptglutnest sowie mehrere kleinere Brandherde erfolgreich löschen und so Schlimmeres verhindern.

Waldbrandgefahr derzeit sehr hoch
Neben den vier Ortsfeuerwehren und der Polizei standen auch ein Rettungswagen sowie die Vorarlberger Kraftwerke im Einsatz. Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Erhebungen. Generell gilt: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist derzeit in Vorarlberg die Waldbrandgefahr besonders hoch.  

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