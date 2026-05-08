„Ich sah Helga kurz vor ihrem Tod noch im Lift!“

„Gestern haben sie sich laut unterhalten. Aber das war nichts Ungewöhnliches. Der Kurt war schwerhörig, dem hast du ins Ohr schreien müssen“ – die Nachbarn in der riesigen Biesenfeld-Wohnanlage, gerade einmal einen Kilometer vom Gasthaus Lüftner entfernt, waren schockiert, als sie erfuhren, wer die drei Toten gewesen sind.