Staubtrockene Felder in der Kornkammer Österreichs

Dort stehen Pflanzen wegen bis zu 40 Prozent weniger Niederschlägen schwer unter Stress, womit auch ihr Wachstum deutlich eingeschränkt ist. Und wegen drohender Ertragseinbußen und kargen Marktpreisen lastet ein bereits existenzbedrohender Druck auf den heimischen Bauern, weiß Landesvize Stephan Pernkopf, der sich mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig vor Ort ein Bild machte.