House searches
What investigators found at Gusenbauer’s home
In April, detectives from the Soko Signa task force combed through several possible residences of the former SPÖ chancellor in Vienna and Lower Austria. The “Krone” has seen the seizure reports.
In December 2008, Alfred Gusenbauer made a sudden career move: from the Federal Chancellery on Ballhausplatz to Signa Holding, where the then-CEO René Benko offered him a lucrative contract. Starting in February 2009, the former SPÖ head of government was to work for the real estate mogul. In the initial agreement between Gusenbauer and Benko, which took effect in February 2009, a chancellor’s salary was agreed upon—for about one week of work per month. Later, especially during the final phase of the Signa Group, Gusenbauer billed millions of euros through his project company.
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