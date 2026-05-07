What investigators found at Gusenbauer’s home

In December 2008, Alfred Gusenbauer made a sudden career move: from the Federal Chancellery on Ballhausplatz to Signa Holding, where the then-CEO René Benko offered him a lucrative contract. Starting in February 2009, the former SPÖ head of government was to work for the real estate mogul. In the initial agreement between Gusenbauer and Benko, which took effect in February 2009, a chancellor’s salary was agreed upon—for about one week of work per month. Later, especially during the final phase of the Signa Group, Gusenbauer billed millions of euros through his project company.