Eindringling flog in Wien wegen Essensresten auf

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing machten bei ihrer Ankunft eine kuriose Entdeckung: Direkt neben dem zerstörten Fenster lag eine Eisenstange – vermutlich das Tatwerkzeug. Doch damit nicht genug. Im Haus selbst stießen die Polizisten auf ein improvisiertes Lager, das sich der Täter offenbar eingerichtet hatte.