Eindringling flog in Wien wegen Essensresten auf

Ein Einbrecher hat sich in einem leerstehenden Neubau in Wien-Liesing offenbar häuslich eingerichtet – bis der Eigentümer ihm auf die Spur kam. Als der 61-jährige Hausbesitzer am Mittwochnachmittag sein neu errichtetes Einfamilienhaus betrat, wurde er von einem eingeschlagenen Fenster und warmen Speiseresten überrascht.
Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing machten bei ihrer Ankunft eine kuriose Entdeckung: Direkt neben dem zerstörten Fenster lag eine Eisenstange – vermutlich das Tatwerkzeug. Doch damit nicht genug. Im Haus selbst stießen die Polizisten auf ein improvisiertes Lager, das sich der Täter offenbar eingerichtet hatte.
Lichtbildausweis liegen gelassen
Besonders interessant: Neben persönlichen Gegenständen fanden die Beamten auch einen Lichtbildausweis sowie noch warme Essensreste. Offenbar war der Unbekannte bei seiner Flucht überrascht worden.
Durch Nachbargärten gelaufen
Eine sofort eingeleitete Fahndung führte rasch zum Erfolg. Aufmerksame Passanten bemerkten einen verdächtigen Mann, der durch benachbarte Gärten lief, und verständigten die Einsatzkräfte. Nach kurzer Verfolgung klickten die Handschellen.
Mehrere Tausend Euro Schaden
Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 31-jährigen syrischen Staatsangehörigen, der bereits amtsbekannt ist. Der Mann soll sich widerrechtlich in dem leerstehenden Haus aufgehalten haben. Für den Eigentümer entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 31-Jährige wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt.
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