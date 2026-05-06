Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr

Wie berichtet, war der 33-Jährige nur wenige Tage vor der Tat in stationärer Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung gewesen. Er hielt sich freiwillig dort auf. Ende April wurde er wieder entlassen. „Während der Zeit dieses Aufenthalts in der Klinik bestand keine Eigen- oder Fremdgefährdung. Es lagen damit keine medizinischen Gründe vor, den Patienten, der sich freiwillig in der Klinik aufhielt, am Verlassen der Klinik zu hindern und damit gegen seinen Willen festzuhalten“, teilte das Sozialministerium in Dresden mit. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung kündigte an, sämtliche Zufahrtswege in die Innenstadt zu überprüfen.