Passagier: „Hantavirus nicht ernst genug genommen“

Alltag ging unverändert weiter

Cenet zeigt sich bestürzt darüber, dass an Bord des Schiffes nach der Durchsage des Kapitäns „der Alltag unverändert weiterging“. Auf seinen Videoaufnahmen sind ältere Passagiere zu sehen, die sich unbekümmert am Buffet tummeln. „Wir aßen weiterhin alle gemeinsam (...) und trugen dabei keine Masken“, sagt er. Um auf Nummer sicher zu gehen, beschlossen Cenet und sein Kameramann, sich freiwillig in Selbstisolation zu begeben. „Wir wussten zwar noch nichts von einem Virus, trafen aber vorsorglich entsprechende Vorkehrungen.“