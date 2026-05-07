ORF-Redakteure starten zweite Protestwelle

Konsequenzen bei Fehlverhalten

Sie fordern wirksame Verfahren, unabhängige Stellen und eine Geschäftsführung, die Empfehlungen dieser Stellen auch umsetzt, „statt Untersuchungsberichte in Schubladen verschwinden zu lassen“. „Wer Macht missbraucht oder Fehlverhalten deckt, hat die Konsequenzen zu tragen, bis hin zur Beendigung des Dienstverhältnisses“, heißt es in einem Schreiben der Redaktionsvertretung, die den Protest begleitet, aber nicht organisiert. Dieser werde von den Redakteuren selbst getragen.