Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

#mituns

ORF-Redakteure starten zweite Protestwelle

Innenpolitik
07.05.2026 13:00
Die Journalisten des ORF steigen auf die Barrikaden.
Die Journalisten des ORF steigen auf die Barrikaden.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Heute starten die Redakteure des ORF eine zweite Protestwelle. Nach der #nichtmituns-Aktion in sozialen Medien heißt es jetzt #mituns. Es gibt dazu eine neue Webseite.

0 Kommentare

Gefordert wird „Durchgreifen statt Wegschauen“ und „Konsequenzen bei Machtmissbrauch“. Es sei eine Frage der Unternehmenskultur, dass Mitarbeiter Missstände ansprechen können, ohne Angst vor Nachteilen haben zu müssen. „In der Vergangenheit wurde unser Vertrauen in den Schutz vor Machtmissbrauch massiv erschüttert, da selbst offenkundiges Fehlverhalten häufig ohne Konsequenzen geblieben ist“, so die Redakteure.

Konsequenzen bei Fehlverhalten
Sie fordern wirksame Verfahren, unabhängige Stellen und eine Geschäftsführung, die Empfehlungen dieser Stellen auch umsetzt, „statt Untersuchungsberichte in Schubladen verschwinden zu lassen“. „Wer Macht missbraucht oder Fehlverhalten deckt, hat die Konsequenzen zu tragen, bis hin zur Beendigung des Dienstverhältnisses“, heißt es in einem Schreiben der Redaktionsvertretung, die den Protest begleitet, aber nicht organisiert. Dieser werde von den Redakteuren selbst getragen.

Die Stiftungsratsspitze aus Schütze und Lederer mit Interimschefin Thurnher
Die Stiftungsratsspitze aus Schütze und Lederer mit Interimschefin Thurnher(Bild: Thomas Ramstorfer)

Der ORF gehöre den Menschen in Österreich, nicht den Parteien. „Der Stiftungsrat muss daher dem öffentlich-rechtlichen Auftrag verpflichtet sein – nicht parteipolitischen Interessen. Dieses Aufsichtsgremium ist jedoch großteils politisch besetzt und organisiert sich in parteipolitischen Freundeskreisen. Solange die Geschäftsführung von parteipolitisch geprägten Mehrheiten bestellt wird, ist sie von der Politik abhängig.“

Lesen Sie auch:
Die Protestbotschaften Hunderter Mitarbeiter werden auf einer Website gesammelt.
Protest im Netz
Causa Weißmann: ORF-Mitarbeiter auf den Barrikaden
29.04.2026
Neuer Skandal?
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
25.04.2026
Kommen jetzt Anzeigen?
ORF-Geheimberichte bergen viel Sprengstoff
01.05.2026

Die Redakteure fordern ein Aufsichtsgremium aus unabhängigen, anerkannten Experten. Die Direktoren sollen von ihnen in geheimer Wahl mit qualifizierter Mehrheit bestellt werden. Einmal kritisiert werden die Luxusgagen vieler ORF-Manager. Es sei unverständlich, „wenn sich einige Wenige unerklärliche Verträge aushandeln, die in keinem Verhältnis zu ihrem Verantwortungsbereich stehen und gleichzeitig viele unter prekären Bedingungen arbeiten müssen“.

Führungsfunktionen sollen künftig ausschließlich nach Leistung und Kompetenz vergeben werden. „Die beste Bewerbung soll entscheiden, nicht das beste Netzwerk.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
07.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.235 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
121.215 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.700 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1183 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
728 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Innenpolitik
#mituns
ORF-Redakteure starten zweite Protestwelle
Krone Plus Logo
Hausdurchsuchungen
Was die Ermittler bei Gusenbauer gefunden haben
Pilnaceks Handy
Beweismittel oder nicht – das ist hier die Frage
WWF schlägt Alarm
Niedriger Wasserstand in Österreichs Flüssen
Gewerkschafter-Partei
SPÖ steht bei Bildungsreform zwischen den Stühlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf