Baby bei Räumung von illegalem Zeltlager entdeckt

Amtshandlung zunächst schwierig

Die Amtshandlung verlief zunächst schwierig: Zu Beginn erklärten sich lediglich drei Personen bereit, ihre Identität bekanntzugeben. Daraufhin wurde die Polizei zur Unterstützung angefordert. Insgesamt standen schließlich sieben Polizeibeamte gemeinsam mit dem Ordnungsdienst im Einsatz. Im Zuge der Kontrolle konnten sämtliche Identitäten festgestellt werden. Vier Personen konnten auf diesem Wege auch gleich sieben Strafverfügungen „zugestellt“ werden. Eine weitere Person, die zur Haftantrittsvorführung gesucht wurde, beglich noch vor Ort eine offene Geldstrafe in Höhe von 300 Euro.