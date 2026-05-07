Im Kung-Fu-Stil: Teenies weichen Messerstichen aus

Schock in Wien-Meidling: In einem Park sind zwei junge Männer am Mittwochabend Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Die Täter gingen offenbar mit Pfefferspray und Schlägen auf das Duo los, später wurde sogar ein Messer gezückt. Mit blitzschnellen Reflexen wichen die Opfer den Angriffen aus.
Die Szenen dürften für Außenstehende an einen Kung-Fu-Film erinnert haben. Zwei junge Männer – ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger – trafen sich spätabends im Hermann-Leopoldi-Park, als sich ihnen eine unbekannte Männergruppe näherte. Ob der Attacke ein Streit vorausging, ist laut Polizei unklar. Fest steht: Die Gruppe soll das Duo plötzlich mit Pfefferspray eingesprüht und mit Schlägen attackiert haben.
Jacke von Messer aufgeschlitzt
Doch damit nicht genug: Einer der Tatverdächtigen zückte plötzlich ein Messer und soll mehrfach versucht haben, auf die Opfer einzustechen. Statt in Panik zu verfallen, wichen die beiden den Angriffen gekonnt aus – das Messer ging zunächst ins Leere und beschädigte lediglich die Jacke des 20-Jährigen.
Im Zuge des Angriffes wurden den Opfern eine Baseballkappe, eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon und Bargeld in Höhe von 40 Euro geraubt.
Polizeisprecherin Anna Gutt
Letztlich gelang es den Tatverdächtigen dennoch, die beiden zu überwältigen. „Im Zuge des Angriffes wurden den Opfern eine Baseballkappe, eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon und Bargeld in Höhe von 40 Euro geraubt“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Mit der Beute ergriffen sie die Flucht.
Am Auge verletzt
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Der 16-Jährige erlitt durch das Pfefferspray Reizungen an den Augen und wurde notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Der 20-Jährige blieb körperlich unverletzt.
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