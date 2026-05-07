Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blitzschnelle Reaktion

Im Kung-Fu-Stil: Teenies weichen Messerstichen aus

Wien
07.05.2026 13:12
Eine unbekannte Gruppe soll ein Duo nachts im Park offenbar grundlos attackiert und beraubt ...
Eine unbekannte Gruppe soll ein Duo nachts im Park offenbar grundlos attackiert und beraubt haben (Symbolbild).(Bild: Georg - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock in Wien-Meidling: In einem Park sind zwei junge Männer am Mittwochabend Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Die Täter gingen offenbar mit Pfefferspray und Schlägen auf das Duo los, später wurde sogar ein Messer gezückt. Mit blitzschnellen Reflexen wichen die Opfer den Angriffen aus.

0 Kommentare

Die Szenen dürften für Außenstehende an einen Kung-Fu-Film erinnert haben. Zwei junge Männer – ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger – trafen sich spätabends im Hermann-Leopoldi-Park, als sich ihnen eine unbekannte Männergruppe näherte. Ob der Attacke ein Streit vorausging, ist laut Polizei unklar. Fest steht: Die Gruppe soll das Duo plötzlich mit Pfefferspray eingesprüht und mit Schlägen attackiert haben.

Jacke von Messer aufgeschlitzt
Doch damit nicht genug: Einer der Tatverdächtigen zückte plötzlich ein Messer und soll mehrfach versucht haben, auf die Opfer einzustechen. Statt in Panik zu verfallen, wichen die beiden den Angriffen gekonnt aus – das Messer ging zunächst ins Leere und beschädigte lediglich die Jacke des 20-Jährigen.

Zitat Icon

Im Zuge des Angriffes wurden den Opfern eine Baseballkappe, eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon und Bargeld in Höhe von 40 Euro geraubt.

Polizeisprecherin Anna Gutt

Letztlich gelang es den Tatverdächtigen dennoch, die beiden zu überwältigen. „Im Zuge des Angriffes wurden den Opfern eine Baseballkappe, eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon und Bargeld in Höhe von 40 Euro geraubt“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Mit der Beute ergriffen sie die Flucht.

Am Auge verletzt
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Der 16-Jährige erlitt durch das Pfefferspray Reizungen an den Augen und wurde notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Der 20-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
07.05.2026 13:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
15° / 21°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
15° / 21°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
14° / 20°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
14° / 21°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
15° / 21°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.235 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
121.215 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.700 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1183 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
728 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Wien
Blitzschnelle Reaktion
Im Kung-Fu-Stil: Teenies weichen Messerstichen aus
Jetzt Tickets sichern!
Spitzensport und gelebte Tradition bei LGCT Vienna
In Haus bequem gemacht
Eindringling flog in Wien wegen Essensresten auf
Fotos von Pistolenmann
Raub in Wiener Apotheke: Belohnung ausgesetzt!
Jetzt Tickets sichern!
Kultur schenken zum Muttertag: Bizets CARMEN
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf