Im Kung-Fu-Stil: Teenies weichen Messerstichen aus

Die Szenen dürften für Außenstehende an einen Kung-Fu-Film erinnert haben. Zwei junge Männer – ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger – trafen sich spätabends im Hermann-Leopoldi-Park, als sich ihnen eine unbekannte Männergruppe näherte. Ob der Attacke ein Streit vorausging, ist laut Polizei unklar. Fest steht: Die Gruppe soll das Duo plötzlich mit Pfefferspray eingesprüht und mit Schlägen attackiert haben.