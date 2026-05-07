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Spitzensport und gelebte Tradition bei LGCT Vienna

Wien ist leiwand
07.05.2026 09:26
Promotion
(Bild: LGCT Vienna)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Von 24. bis 27. September wird der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn erneut zur Bühne für Top-Springreiter aus über 30 Nationen, erstmals internationale Dressur, einem Auftritt der Spanischen Hofreitschule sowie einem Kindertag am Donnerstag. Jetzt exklusive Muttertagsaktion im Krone Ticketshop sichern und live dabei sein! 

Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Serien im internationalen Springreiten und führt die besten Reiter der Welt durch Metropolen wie Shanghai, Paris und Kairo. Wien nimmt dabei eine besondere Stellung ein und gilt mit Schloss Schönbrunn als einer der eindrucksvollsten Austragungsorte.

2026 wird das Event um eine weitere Disziplin ergänzt: Neben dem Springreiten findet erstmals auch internationale Dressur statt – damit vereint die LGCT Vienna zwei olympische Disziplinen an einem Ort.

Ergänzt wird das Event durch einen besonderen Auftritt der Spanischen Hofreitschule und unterstreicht damit die lange Reittradition und Kultur Wiens. Spannende Nachwuchsbewerbe sowie ein Kindertag für die ganze Familie runden das Programm ab.

(Bild: Thomas Holcbechner)

Jetzt Muttertagsaktion sichern! 
Mit der exklusiven Muttertagsaktion schenken Sie nicht nur gemeinsame Zeit, sondern auch ein ganz besonderes Erlebnis: Sichern Sie sich jetzt bis zu -30 % auf Tickets für die Longines Global Champions Tour Vienna im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at.

Danke Mama! 
Jetzt Tickets zur Longines Global Champions Tour Vienna sichern! 

Gemeinsam unvergessliche Erlebnisse schenken – Muttertagsrabatt für die LGCT Vienna 2026.

(Bild: LGCT Vienna)

Im Rahmen unserer Muttertagsaktion können BonusCard-Besitzer und Besitzerinn bis zu 30% Rabatt inklusive einem Glas Prosecco und exklusive Momente auf ausgewählte Tickets sichern.

Muttertagsaktion gültig für:

  1. Donnerstag, 24.9. & Freitag, 25.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    30 % Rabatt auf Panorama & GC Tickets inkl. 1 Glas Prosecco
  2. Samstag, 26.9. & Sonntag, 27.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    25 % auf Panorama-Tickets inkl. 1 Glas Prosecco
    25 % auf GC Lounge- Tickets inkl. 1 Glas Prosecco

Schnell sein lohnt sich!
Hier geht‘s zum Krone Ticketshop
Begrenztes Ticketkontingent – die Aktion ist buchbar bis inklusive 11.5.2026, bzw. nur solange der Vorrat reicht. Max. 4 Tickets pro BonusCard.

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