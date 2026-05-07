Spitzensport und gelebte Tradition bei LGCT Vienna

Von 24. bis 27. September wird der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn erneut zur Bühne für Top-Springreiter aus über 30 Nationen, erstmals internationale Dressur, einem Auftritt der Spanischen Hofreitschule sowie einem Kindertag am Donnerstag. Jetzt exklusive Muttertagsaktion im Krone Ticketshop sichern und live dabei sein!
Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Serien im internationalen Springreiten und führt die besten Reiter der Welt durch Metropolen wie Shanghai, Paris und Kairo. Wien nimmt dabei eine besondere Stellung ein und gilt mit Schloss Schönbrunn als einer der eindrucksvollsten Austragungsorte.
2026 wird das Event um eine weitere Disziplin ergänzt: Neben dem Springreiten findet erstmals auch internationale Dressur statt – damit vereint die LGCT Vienna zwei olympische Disziplinen an einem Ort.
Ergänzt wird das Event durch einen besonderen Auftritt der Spanischen Hofreitschule und unterstreicht damit die lange Reittradition und Kultur Wiens. Spannende Nachwuchsbewerbe sowie ein Kindertag für die ganze Familie runden das Programm ab.
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Mit der exklusiven Muttertagsaktion schenken Sie nicht nur gemeinsame Zeit, sondern auch ein ganz besonderes Erlebnis: Sichern Sie sich jetzt bis zu -30 % auf Tickets für die Longines Global Champions Tour Vienna im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at.
Gemeinsam unvergessliche Erlebnisse schenken – Muttertagsrabatt für die LGCT Vienna 2026.
Im Rahmen unserer Muttertagsaktion können BonusCard-Besitzer und Besitzerinn bis zu 30% Rabatt inklusive einem Glas Prosecco und exklusive Momente auf ausgewählte Tickets sichern.
Muttertagsaktion gültig für:
Schnell sein lohnt sich!
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Begrenztes Ticketkontingent – die Aktion ist buchbar bis inklusive 11.5.2026, bzw. nur solange der Vorrat reicht. Max. 4 Tickets pro BonusCard.