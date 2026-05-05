Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm

Gelbe Staubwolken über den Wäldern Tirols sorgten am Wochenende für Notrufe, weil besorgte Bürger Brände vermuteten. Ein Forstexperte erklärt, was es mit dem heuer wieder heftigen Pollensturm auf sich hat.
Der Wald wirbelt derzeit in Tirol viel Blütenstaub auf. So viel, dass am Wochenende im Großraum Innsbruck bei Rinn und Oberperfuss zweimal die Feuerwehr gerufen wurde, weil besorgte Bürger einen Waldbrand vermuteten.
„Mastjahre“ werden häufiger
Die Sorge war zum Glück unbegründet, doch die gelben Staubwolken in der Luft werfen Fragen auf. „Normalerweise blühen die Fichten als vorherrschende Baumart in Tirol alle fünf bis sieben Jahre stark“, wie Kurt Ziegner, Leiter der Abteilung Forstplanung im Land, ausführt.
Doch in den vergangenen Jahren häufen sich diese als Mastjahre bezeichneten Blühperioden. „Noch fehlen genügend gesicherte Daten, aber es ist wohl so, dass Fichten und andere Arten auf die Klimaerwärmung mit verstärkter Blühaktivität reagieren“, erklärt Ziegner.
Der Staub ist auf Terrassen, Fensterbänken oder am Auto lästig. Für Pollenallergiker hat er kaum Bedeutung. „Diese Pollentypen sind nicht allergen, können aber leichte Reizungen verursachen, beispielsweise ein Fremdkörpergefühl in den Augen“, informiert der Tiroler Pollenwarndienst.
Bäume reagieren auf Trockenstress
Forstexperte Ziegner sieht das Phänomen durchaus positiv. „Bäume reagieren auf Trockenstress mit verstärkten Blühphasen. Dadurch kann die Verjüngung des Waldes gestärkt werden. Viele Samen aus der natürlichen Umgebung bedeuten mehr Chancen, dass Jungpflanzen hochkommen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.