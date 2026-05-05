Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm

„Mastjahre“ werden häufiger

Die Sorge war zum Glück unbegründet, doch die gelben Staubwolken in der Luft werfen Fragen auf. „Normalerweise blühen die Fichten als vorherrschende Baumart in Tirol alle fünf bis sieben Jahre stark“, wie Kurt Ziegner, Leiter der Abteilung Forstplanung im Land, ausführt.