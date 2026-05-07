Alaba-Berater Pini Zahavi für Gespräche in Italien

Wechselt David Alaba im Sommer von Real Madrid zu einem italienischen Top-Klub? Dass sich sein Berater Pini Zahavi zuletzt drei Tage in Mailand aufgehalten haben soll, lässt diese Spur nun heißer werden. Doch auch ein weiterer prominenter Schützling wird in der Serie A gehandelt ...
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich Pini Zahavi zuletzt mit einer klaren Mission in Mailand aufgehalten. Der Top-Berater hat sich dort nämlich mit gleich mehreren italienischen Spitzenklubs getroffen, um Möglichkeiten für zwei seiner Schützlinge auszuloten.
Gibt es das große Wiedersehen?
Einer davon ist ÖFB-Legionär David Alaba, der Real Madrid im Sommer ablösefrei verlassen dürfte. Der AC Milan soll großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Und für den Österreicher könnte es gleich ein großes Wiedersehen mit einem ehemaligen Bayern-Kollegen geben.
Denn Zahavi betreut auch Robert Lewandowski, der ebenfalls von der AC Milan und weiteren italienischen Klubs umworben wird. Auch der Pole könnte seinen Klub, den FC Barcelona, im Sommer ablösefrei verlassen.
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