Alaba-Berater Pini Zahavi für Gespräche in Italien

Gibt es das große Wiedersehen?

Einer davon ist ÖFB-Legionär David Alaba, der Real Madrid im Sommer ablösefrei verlassen dürfte. Der AC Milan soll großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Und für den Österreicher könnte es gleich ein großes Wiedersehen mit einem ehemaligen Bayern-Kollegen geben.