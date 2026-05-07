Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spur wird immer heißer

Alaba-Berater Pini Zahavi für Gespräche in Italien

Fußball International
07.05.2026 13:11
Spielt David Alaba bald in der Serie A?
Spielt David Alaba bald in der Serie A?(Bild: RealMadrid)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wechselt David Alaba im Sommer von Real Madrid zu einem italienischen Top-Klub? Dass sich sein Berater Pini Zahavi zuletzt drei Tage in Mailand aufgehalten haben soll, lässt diese Spur nun heißer werden. Doch auch ein weiterer prominenter Schützling wird in der Serie A gehandelt ...

0 Kommentare

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich Pini Zahavi zuletzt mit einer klaren Mission in Mailand aufgehalten. Der Top-Berater hat sich dort nämlich mit gleich mehreren italienischen Spitzenklubs getroffen, um Möglichkeiten für zwei seiner Schützlinge auszuloten.

Gibt es das große Wiedersehen?
Einer davon ist ÖFB-Legionär David Alaba, der Real Madrid im Sommer ablösefrei verlassen dürfte. Der AC Milan soll großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Und für den Österreicher könnte es gleich ein großes Wiedersehen mit einem ehemaligen Bayern-Kollegen geben.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

Denn Zahavi betreut auch Robert Lewandowski, der ebenfalls von der AC Milan und weiteren italienischen Klubs umworben wird. Auch der Pole könnte seinen Klub, den FC Barcelona, im Sommer ablösefrei verlassen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
07.05.2026 13:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.235 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
121.215 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.700 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1183 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
728 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Fußball International
Spur wird immer heißer
Alaba-Berater Pini Zahavi für Gespräche in Italien
Krone Plus Logo
Handy-Befehl umgesetzt
Vor Spiel der Spiele in den Weinbergen abgetaucht
Spanier berichten
Prügel-Eklat im Training zwischen zwei Real-Profis
Fordert Konsequenzen
„Schande!“ Ex-Schiri geht auf Bayern-Referee los
Will nach Europa
Salzburg eine Option! Ronaldo-Sohn vor Wechsel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf