Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter

Das Info-Institut kritisierte den Tankrabatt grundsätzlich. Die Regierung setze „die falschen Anreize“, da es darum gehe, den Verbrauch zu senken. „Zudem ist der Rabatt wenig zielgenau, da Menschen mit höherem Einkommen tendenziell höhere Spritausgaben haben und daher stärker profitieren“, sagte Ifo-Forscher David Gstrein. Das Ifo hat einen Tracker präsentiert, der zeigen soll, ob das Ziel einer finanziellen Entlastung tatsächlich eingehalten wird oder nicht. Er vergleicht die Kraftstoffpreise in Deutschland mit denen in Frankreich vor und nach dem 1. Mai. Die Ergebnisse werden an jedem Werktag auf Basis der Spritpreise vom Vortag aktualisiert. Der Tankrabatt gilt vorübergehend im Mai und Juni.