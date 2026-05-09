Kindergärten befürchten einen neuen Personalmangel

„Wir sind elementar“, sagt Alexandra Obendrauf, Obfrau des steirischen Berufsverbands für Elementarpädagogik. Was sie meint: Kindergärten legen den Grundstein, sie sind die ersten Bildungseinrichtungen. Doch dieser Stellenwert wird nicht wahrgenommen, ärgert sich Obendrauf. Sie fühlt sich, wie viele in der Branche, von der blau-schwarzen Landesregierung im Stich gelassen. Denn statt eines besseren Betreuungsschlüssels droht mit einer Gesetzesnovelle nun das Gegenteil.