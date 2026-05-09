Kindergärten befürchten einen neuen Personalmangel

Gerade erst hat sich die Personalnot in den steirischen Kindergärten gebessert, nun drohen Gruppen mit 27 Kindern und nur einer Pädagogin! Mehr Kündigungen werden befürchtet. Ein neues Gesetz ist verantwortlich für die Misere.
„Wir sind elementar“, sagt Alexandra Obendrauf, Obfrau des steirischen Berufsverbands für Elementarpädagogik. Was sie meint: Kindergärten legen den Grundstein, sie sind die ersten Bildungseinrichtungen. Doch dieser Stellenwert wird nicht wahrgenommen, ärgert sich Obendrauf. Sie fühlt sich, wie viele in der Branche, von der blau-schwarzen Landesregierung im Stich gelassen. Denn statt eines besseren Betreuungsschlüssels droht mit einer Gesetzesnovelle nun das Gegenteil.
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