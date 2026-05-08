EU will Steuerbetrügern das Handwerk legen

„Karussellbetrug“ kostet die Steuerzahler in der EU jährlich geschätzte 50 Milliarden Euro. Unternehmen verkaufen dabei Produkte grenzüberschreitend ohne Mehrwertsteuer. Danach verrechnet der Käufer aber Mehrwertsteuer – ohne sie je abzuführen – und verschwindet vom Markt. Anschließend holen sich weitere involvierte Firmen legal Geld über die Vorsteuer zurück, das der Staat aber nie bekommen hat. So entgehen dem Finanzminister viele Millionen.