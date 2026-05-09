„Bist du deppert!“ Schlägt es jetzt 13?

Wie ein Sieg gegen Sturm schmeckt, das weiß aus dem aktuellen Hartberg-Kader nur die „Chefpartie“. Nämlich die Urgesteine und Klublegenden Jürgen Heil und Tobias Kainz. „Es war ein 3:2-Heimsieg“ erinnerten sie sich unisono an das Resultat. „Und ich habe zwei Assists gemacht“, weiß Kapitän Heil noch. Was die zwei Routiniers nicht mehr wussten: Dass der letzte Sieg gegen Sturm so lange zurückliegt.