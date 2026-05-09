„Bist du deppert!“ Schlägt es jetzt 13?

Das Stadion ist seit Wochen ausverkauft, im letzten Heimspiel dieser Saison wartet am Sonntag (17) ein Hexenkessel. Während Meister Sturm im Titelkampf zum Siegen verdammt ist, will Außenseiter Hartberg einer langen Serie endlich den Garaus machen und die Mini-Chance auf das Playoff wahren.
Wie ein Sieg gegen Sturm schmeckt, das weiß aus dem aktuellen Hartberg-Kader nur die „Chefpartie“. Nämlich die Urgesteine und Klublegenden Jürgen Heil und Tobias Kainz. „Es war ein 3:2-Heimsieg“ erinnerten sie sich unisono an das Resultat. „Und ich habe zwei Assists gemacht“, weiß Kapitän Heil noch. Was die zwei Routiniers nicht mehr wussten: Dass der letzte Sieg gegen Sturm so lange zurückliegt.
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