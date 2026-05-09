Wie Investoren verjagt werden

Wieso nicht? Weil bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit vom Vizekanzler und dem Finanzminister hinzugefügt wird: „Wenn wir könnten, würden wir sofort eine Vermögens- und Erbschaftssteuer einführen.“ Ach, das gibt aber Vertrauen in die Zukunft! Wer sich für Österreich als Standort entscheidet, muss damit rechnen, recht rasch von einer „Millionärs- oder Vermögenssteuer“ betroffen zu sein. Ja, „wenn wir könnten, würden wir das machen“, betonen Babler & Co. Aber leider steht es halt nicht im Regierungsprogramm.