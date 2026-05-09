Wie Investoren verjagt werden

Die meisten Länder dieser Erde bemühen sich, Investoren zu finden, die Geld in Projekte stecken. Das schafft Arbeitsplätze, das erhöht das Steuer-Einkommen, kurzum: Es soll Wohlstand schaffen. Dementsprechend „schön“ putzen sich die einzelnen Länder bei der Investorensuche heraus: Sie präsentieren ihr Land vor allem als stabil und vertrauenswürdig.
Und was macht Österreich? Wir haben zwar eigene Institutionen, die Investoren aus dem Ausland anlocken sollen, aber so ganz klappt das mit der Politik nicht.
Wieso nicht? Weil bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit vom Vizekanzler und dem Finanzminister hinzugefügt wird: „Wenn wir könnten, würden wir sofort eine Vermögens- und Erbschaftssteuer einführen.“ Ach, das gibt aber Vertrauen in die Zukunft! Wer sich für Österreich als Standort entscheidet, muss damit rechnen, recht rasch von einer „Millionärs- oder Vermögenssteuer“ betroffen zu sein. Ja, „wenn wir könnten, würden wir das machen“, betonen Babler & Co. Aber leider steht es halt nicht im Regierungsprogramm.
Diese hochoffizielle Investoren-Verunsicherung ist so ungefähr die schlimmste Giftpille bei der Investorensuche. Statt sich als verlässliches Land à la Schweiz zu präsentieren, wird gleich im Vorfeld die Keule einer Extra-Steuer geschwungen.
Ist den Herrschaften nicht bewusst, welchen Schaden sie damit anrichten?
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