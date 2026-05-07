Pater erschüttert: Wenn die Kirche zum Tatort wird

Es ist ein Dauerthema. Jener Ort, der eigentlich ein Platz der Stille und des Rückzugs sein sollte, wird seit Monaten zum Tatort. Die Bandbreite der Taten ist erschütternd: als Toilette missbrauchte Kirchenbänke, ein aufgebrochener Tabernakel, ein in Brand gesetzter Beichtstuhl. Auch in der Kirche in Tabor kam es zu einem Vorfall. Die Kirchenbänke wurden zerstört, die Einrichtung verwüstet. Seitdem ist das Haus nur mehr zu Gottesdiensten geöffnet.