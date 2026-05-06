17.700 Flugzeuge bestellt: FACC wächst weiter

Die FACC mit Sitz im Innviertel entwickelt und fertigt Leichtbauteile für die Luftfahrt. Das unternehmensinterne Effizienzsteigerungsprogramm „CORE“ zeige im ersten Quartal des heurigen Jahres weiter Wirkung, so die FACC. Verwerfungen in internationalen Lieferketten sowie hohe Material- und Personalkosten blieben jedoch herausfordernd. Der seit Ende Februar andauernde Konflikt im Iran hätte im ersten Quartal zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf mit den weltweiten Kunden geführt, hieß es in einer Aussendung. Abseits davon seien wichtige strategische Entscheidungen getroffen worden. Dazu zähle etwa der Ausbau der Produktionskapazitäten in Oberösterreich mit der Errichtung eines neuen Werks im Investitionsvolumen von rund 120 Millionen Euro.