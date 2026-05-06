Macht Ryanair bald Abflug? „Wird Kürzungen geben“

Die Billig-Fluglinie Ryanair poltert seit Monaten gegen die aus ihrer Sicht zu hohe Luftverkehrssteuer in Österreich. Nachdem die Bundesregierung keine Signale sende, etwas an der Abgabe zu ändern, sagt nun Ryanair-Österreich-Sprecher Andreas Gruber: Es werde „definitiv“ Kürzungen des Flugprogramms in Österreich geben.