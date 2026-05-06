Macht Ryanair bald Abflug? „Wird Kürzungen geben“

Die Billig-Fluglinie Ryanair poltert seit Monaten gegen die aus ihrer Sicht zu hohe Luftverkehrssteuer in Österreich. Nachdem die Bundesregierung keine Signale sende, etwas an der Abgabe zu ändern, sagt nun Ryanair-Österreich-Sprecher Andreas Gruber: Es werde „definitiv“ Kürzungen des Flugprogramms in Österreich geben.
Wenn die Bundesregierung nicht bis zum 1. Mai Anstalten mache, die Luftverkehrssteuer von zwölf Euro pro Flug und Passagier zu streichen, werde man Maschinen aus Österreich abziehen – das kündigte die Billig-Fluglinie Ryanair, wie berichtet, im April an.
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