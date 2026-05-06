„Gewalt hält sich nicht an einen Dienstplan“

Wenig Personal und unsichere Zukunft

Kritik kommt auch an der personellen Ausstattung: Die Gewaltambulanz bekam fünf Wochenstunden für die Gerichtsmedizin und eine Teilzeit-„Forensic Nurse“ zugeteilt. Unsicher ist, wie es mit der Ambulanz weitergeht, da sich ein Pilotprojekt der Gerichtsmedizin Salzburg – die auch für OÖ zuständig ist – für Salzburger Spitäler in Ausarbeitung befindet. Es kann sein, dass mobile Teams und Tele-Medizin künftig eine Rolle spielen. Laut der SP-Frauensprecherin muss mehr getan werden, damit potenzielle Opfer von der Anlaufstelle überhaupt wissen.