So sehen Österreicher das Urteil gegen Wöginger

Die Reaktion Wögingers auf das Urteil geht viele nicht weit genug. So meint etwa „Krone“-User Helmut3403: Lieber August! Ich war viele Jahre im Staatsdienst und weiß, warum du jetzt das Bauernopfer bist. Seit Bestehen der Republik habt ihr immer das gleiche Spielchen mit den Beamtenbestellungen betrieben. Von der Polizei bis hin bis zu den Höchstrichtern. Ich habe dich gerne gemocht, weil du das gleiche Mundwerk wie der Kickl Herbert hat. Aber eines verzeihe ich dir nicht: Als du nämlich sagtest, dem Kickl seine Anhänger hätten eh nur zerschlissene Hosen an und keine Zähne im Mund...“