Kritik an Bürgermeister wegen eines Parkplatzes

Wegen eines Brandes in der Tiefgarage bei der Spinnerei in Traun (OÖ) braucht die Stadt neue Parkplätze. Auch deswegen musste der Schlosspark um 2500 Quadratmeter verkleinert werden. Was zahlreiche Bürger aufregt. Doch der Ortschef beschwichtigt.
„Die geplante Erweiterung des Trauner Schlossparks bleibt weiterhin ein klares Ziel. Durch den Brand in der Tiefgarage bei der Spinnerei und die dadurch nicht mehr vollständig gegebene Nutzung ist es jedoch notwendig, vorübergehend auf dieser Fläche zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen. Diese Entscheidung ist aber keine langfristige Lösung.“ Bürgermeister Karl-Heinz Koll versucht, die Trauner Bevölkerung zu beruhigen.
Gewidmetes Grünland
Doch die Kritik wird lauter. Denn wegen des neuen Pflegeheims wurde der Schlosspark um 2500 Quadratmeter verkleinert. „Der Schlosspark wird als Parkplatz missbraucht, obwohl es sich um gewidmetes Grünland handelt“, lauten die Vorwürfe. „Das ist nur eine Zwischenlösung für maximal fünf Jahre“, kontert der Stadtchef.
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