Kritik an Bürgermeister wegen eines Parkplatzes

„Die geplante Erweiterung des Trauner Schlossparks bleibt weiterhin ein klares Ziel. Durch den Brand in der Tiefgarage bei der Spinnerei und die dadurch nicht mehr vollständig gegebene Nutzung ist es jedoch notwendig, vorübergehend auf dieser Fläche zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen. Diese Entscheidung ist aber keine langfristige Lösung.“ Bürgermeister Karl-Heinz Koll versucht, die Trauner Bevölkerung zu beruhigen.