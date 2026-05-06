Neuer Klubchef saß schon auf dem „heißen Stuhl“

Ein weitgehend unbeschriebenes Blatt: So wird der neue ÖVP-Klubobmann im Nationalrat, Ernst Gödl, dieser Tage oft bezeichnet. In der steirischen Politik zieht er hingegen schon seit Jahrzehnten unermüdlich seine Runden. Und auch die große TV-Bühne ist ihm nicht fremd. Eine Spurensuche.
Am Montag ÖVP-Bezirksbüro, am Dienstag Landtagsklub und eine Wirtschaftskammer-Ehrung, am Mittwoch mit dem Zug zu einem Treffen in Innsbruck, am Donnerstag Maibaum-Aufstellen, am Freitag Besuch bei Polizei, Pflegeheim und Radsporttag, am Samstag regionale Wirtschaftsschau und Fahrzeugsegnung, am Sonntag Abschnittsfeuerwehrtag: Das ist eine durchschnittliche „Wahlkreiswoche“ des Nationalratsabgeordneten Ernst Gödl, also eine Woche, in der keine Ausschüsse und Sitzungen in Wien stattfinden.
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