Neuer Klubchef saß schon auf dem „heißen Stuhl“

Am Montag ÖVP-Bezirksbüro, am Dienstag Landtagsklub und eine Wirtschaftskammer-Ehrung, am Mittwoch mit dem Zug zu einem Treffen in Innsbruck, am Donnerstag Maibaum-Aufstellen, am Freitag Besuch bei Polizei, Pflegeheim und Radsporttag, am Samstag regionale Wirtschaftsschau und Fahrzeugsegnung, am Sonntag Abschnittsfeuerwehrtag: Das ist eine durchschnittliche „Wahlkreiswoche“ des Nationalratsabgeordneten Ernst Gödl, also eine Woche, in der keine Ausschüsse und Sitzungen in Wien stattfinden.