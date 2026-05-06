Video: Mann ohne Hose flieht vor Flammen aufs Dach

Mit Drehleiter gerettet

„Wir konnten den Mieter mit Hilfe der Drehleiter in Sicherheit bringen“, berichtet Einsatzleiter Gerhard Krenn von der Linzer Berufsfeuerwehr. Noch ehe der verletzte Linzer dem Roten Kreuz übergeben wurde, ließ dieser mit einer Aussage aufhorchen. Er hätte in der Wohnung Munition gelagert, darunter auch zwei Handgranaten. Wo genau, könne er aber nicht sagen.