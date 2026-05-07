Panne während Flug mit dem Heereshelikopter

Die dreiköpfige Besatzung der „Agusta Bell 212“ wollte während ihres Fluges am Mittwochnachmittag über dem Toten Gebirge in Oberösterreich keinerlei Risiko eingehen. Als um 13.28 Uhr plötzlich eine Warnleuchte anging und den beiden Bundesheer-Piloten sowie dem Techniker an Bord ein technisches Problem angezeigt wurde, suchten diese sofort nach einer geeigneten Stelle für eine Landung.