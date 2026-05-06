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Brucknerhaus Linz

Zum Muttertag: Klangreise mit Frühstück

Oberösterreich
06.05.2026 15:00
Olga Pashchenko – faszinierende Tastenkünstlerin unserer Zeit
Olga Pashchenko – faszinierende Tastenkünstlerin unserer Zeit(Bild: Melle Meivogel)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Dieser Muttertag ist voller Musik: Die charismatische Pianistin Olga Pashchenko trifft im Linzer Brucknerhaus auf das L’Orfeo Barockorchester bei einer Matinee am Sonntag, 10. Mai. Beim Konzert gibt es nicht nur Mozart, sondern auch das Werk einer Komponistin zu hören. Und man kann ein Frühstück buchen.

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Da weht das Flair der Salzburger Festspiele auch in Linz! Die 39-jährige Pianistin Olga Pashchenko begeisterte dort bereits „mit kraftvollem Charme“ und „Eloquenz und Emotionalität“. Die virtuose Musikerin kommt nun ins Brucknerhaus Linz.

Ob Cembalo, Hammerflügel oder moderner Konzertflügel: Pashchenko denkt Musik neu und sprengt dabei genüsslich jede Schublade. Bei der Matinee (ab 11 Uhr) am Sonntag, 10. Mai, trifft die Pianistin auf das L’Orfeo Barockorchester, das heuer sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Michi Gaigg und das L’Orfeo Barockorchester
Michi Gaigg und das L’Orfeo Barockorchester(Bild: reinhard winkler)

Kurzer Rückblick: Es gab gleich zwei Gründerinnen – Michi Gaigg (Dirigentin) und Carin Van Heerden (Blockflöte, Oboe). Die beiden Musikerinnen haben sich mit dem Orchester drei Jahrzehnte lang stets auf die Suche nach dem „Originalklang“ von barocken Stücken oder von Werken von Mozart oder Schubert begeben. Heute sind ihre Interpretationen international gefragt, die Diskografie reicht von Suiten des französischen Barocks über die Sinfonia des musikalischen Sturm und Drangs bis hin zur Klassik und Romantik.

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Schon bei der Einführung in den Musikkosmos eintauchen
Bei der Matinee im Brucknerhaus wird „Metropolen-Flair“ im Mittelpunkt stehen, freilich mit Klassikern. So wird u.a. Mozarts berühmtes Konzert für Klavier und Orchester zu hören sein. „Mein Lieblingskonzert“, gesteht Dirigentin Gaigg. Eine Ouvertüre der Komponistin Marianna Martines sowie eine Haydn-Symphonie werden ebenfalls erklingen. Vor dem Konzert im Brucknerhaus gibt es eine Einführung.

Übrigens: Zum Konzertticket kann man ein Muttertagsfrühstück buchen.

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