Zum Muttertag: Klangreise mit Frühstück

Kurzer Rückblick: Es gab gleich zwei Gründerinnen – Michi Gaigg (Dirigentin) und Carin Van Heerden (Blockflöte, Oboe). Die beiden Musikerinnen haben sich mit dem Orchester drei Jahrzehnte lang stets auf die Suche nach dem „Originalklang“ von barocken Stücken oder von Werken von Mozart oder Schubert begeben. Heute sind ihre Interpretationen international gefragt, die Diskografie reicht von Suiten des französischen Barocks über die Sinfonia des musikalischen Sturm und Drangs bis hin zur Klassik und Romantik.