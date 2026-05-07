Keine Schonkost im Pflegeheim: 86-Jähriger klagt

Nach einer Operation ist ein Pensionist auf eine spezielle Diät angewiesen. Das hätte auch sein Pflegeheim gewusst. Doch dem betagten Bewohner sei das gewünschte Essen vorenthalten worden, obwohl dafür bezahlt worden sei – und damit wird der ungewöhnliche Speisen-Streit nun zum Fall für die Justiz.
Die Beschreibung dieses kuriosen Prozesses am Klagenfurter Landesgericht mag bei Außenstehenden für Erheiterung sorgen – für einen 85-Jährigen geht es aber um viel.
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