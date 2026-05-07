Zittern vor gewalttätigen Song-Contest-Protesten

Ganz Wien ist mittlerweile im Song-Contest-Fieber. Strenge Sicherheitsmaßnahmen und die enge Zusammenarbeit von Behörden und Sicherheitsdiensten sollen dafür sorgen, dass ab kommendem Sonntag alles reibungslos funktioniert und die Mega-Veranstaltung ruhig über die Bühne geht. Sogar vom FBI kommt dafür Unterstützung – wir berichteten.