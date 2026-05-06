Bruckneruni gilt als „stabil und zukunftsfit“

Übrigens: Da mit 1. Oktober die Amtszeit von Martin Rummel als Rektor endet, wird derzeit ein Nachfolger/eine Nachfolgerin gesucht, wir berichteten bereits darüber. Es gab 17 Bewerberinnen und Bewerber, die Hearings fanden bereits statt. In den nächsten Wochen sollte feststehen, wer die Zügel in der Hand hält. Auch Rummel hat sich wieder beworben.