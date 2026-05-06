Warum Jäger Sturm jetzt „alles zu gewinnen“ hat

Die Rechnung ist eine einfache: Holt Tabellenführer LASK gegen Salzburg einen Punkt mehr als der Zweitplatzierte Sturm im Steirer-Duell in Hartberg, dann küren sich die Linzer am Muttertag zum Meister. Auch der Teller wird bereits am Sonntag in Linz sein. „Wir stehen als Bundesliga bereit, versuchen immer – sofern möglich – die Trophäe bei einem Heimspiel zu übergeben“, sagt Liga-Sprecher Mathias Slezak.