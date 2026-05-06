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Teller in Linz – aber:

Warum Jäger Sturm jetzt „alles zu gewinnen“ hat

Fußball National
06.05.2026 18:30
Auch ein Remis, wie jenes von Sturm in Salzburg, kann Kräfte und Emotionen freisetzen.
Auch ein Remis, wie jenes von Sturm in Salzburg, kann Kräfte und Emotionen freisetzen.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Vorteil, LASK! Die Schwarz-Weißen aus Linz sitzen im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga in der Poleposition – sogar der Teller läge am Sonntag schon in Linz bereit. Die Schwarz-Weißen aus Graz sind nur noch in der Jäger-Rolle zu finden. Das kann für Titelverteidiger Sturm allerdings auch seine positiven Seiten haben.

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Die Rechnung ist eine einfache: Holt Tabellenführer LASK gegen Salzburg einen Punkt mehr als der Zweitplatzierte Sturm im Steirer-Duell in Hartberg, dann küren sich die Linzer am Muttertag zum Meister. Auch der Teller wird bereits am Sonntag in Linz sein. „Wir stehen als Bundesliga bereit, versuchen immer – sofern möglich – die Trophäe bei einem Heimspiel zu übergeben“, sagt Liga-Sprecher Mathias Slezak.

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