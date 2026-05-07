Polizei-Trainer dealte mit gestohlener Munition

Hochnotpeinlicher Skandal in den Reihen der steirischen Exekutive: Weil er besonders durchschlagkräftige Munition für Dienstpistolen gestohlen und unter der Hand verkauft haben soll, ist ein Polizei-Übungsleiter jetzt selbst ins Visier geraten. Die „Krone“ kennt weitere brisante Details.
Einsatztrainer bei der Polizei rüsten Beamte für den Dienst und bereiten sie auf gefährliche Situationen vor. Dazu gehören unter anderem Einsatztechniken und natürlich auch Schießtraining – um gefährliche Angreifer zu entschärfen, das eigene Leben und auch jenes Unschuldiger zu schützen.
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