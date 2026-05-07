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Nun selbst im Visier

Polizei-Trainer dealte mit gestohlener Munition

Steiermark
07.05.2026 05:30
Ein Einsatztraining der Polizei (Symbolbild) – jetzt steht ein Schieß-Übungsleiter aus der ...
Ein Einsatztraining der Polizei (Symbolbild) – jetzt steht ein Schieß-Übungsleiter aus der Steiermark selbst im Visier seiner Kollegen und der Staatsanwaltschaft.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber, stock.adobe.com)
Porträt von Monika König-Krisper
Porträt von Christoph Budin
Von Monika König-Krisper und Christoph Budin

Hochnotpeinlicher Skandal in den Reihen der steirischen Exekutive: Weil er besonders durchschlagkräftige Munition für Dienstpistolen gestohlen und unter der Hand verkauft haben soll, ist ein Polizei-Übungsleiter jetzt selbst ins Visier geraten. Die „Krone“ kennt weitere brisante Details.

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Einsatztrainer bei der Polizei rüsten Beamte für den Dienst und bereiten sie auf gefährliche Situationen vor. Dazu gehören unter anderem Einsatztechniken und natürlich auch Schießtraining – um gefährliche Angreifer zu entschärfen, das eigene Leben und auch jenes Unschuldiger zu schützen.

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