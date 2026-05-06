Linzer Goldfisch erstrahlt im US-Haifischbecken

Mit WM-Bronze über 200 Meter Delfin in Doha und einem sechsten Platz bei Olympia in Paris hatte er für Furore gesorgt! Nun erhielt Schwimmer Martin Espernberger eine tolle Auszeichnung in den USA.
Der 22-jährige Student an der University of Tennessee, der in den nächsten Wochen das Studium Elektrotechnik abschließen wird, sahnte im US-Haifischbecken groß ab und wurde als erst dritter Schwimmer überhaupt zum besten Student-Athleten in ganz Südost-USA gekürt!
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