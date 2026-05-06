Warum sich Bürger von Lacken in einer Box treffen

Kein Hobby, sondern ehrliche Arbeit

„Wir mieten das Objekt, kaufen unsere Waren selbst ein – aus dem Großhandel oder direkt von Bauern. Im besten Fall bleibt ein bisschen Gewinn über“, sagt das Paar. Ein Hobby sei das Ganze keines – sondern ehrliche Arbeit. Bezahlt wird per Bankomatkarte. Eine Kassa mit Bildschirm führt Schritt für Schritt durch den Einkauf, sogar die Kaffeemaschine funktioniert per Kartenzahlung. „Die Leute sind ehrlich“, freut sich Andreas Strasser. „Natürlich haben wir auch schon den ein oder anderen Diebstahl erlebt – aber insgesamt ist hier die Welt in Ordnung.“ Mehr noch: Das „Kistl“ ist zu einem Treffpunkt geworden. Alkohol gibt es wegen der Alterskontrolle keinen. „Die Jugendlichen chillen einfach – und das freut uns.“