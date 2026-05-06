Warum sich Bürger von Lacken in einer Box treffen

Zwei Betreiber sind schon gescheitert – Andreas Strasser und Hanna Nopp wollen es trotzdem versuchen. Das Paar hat in Lacken (OÖ) einen kleinen Selbstbedienungsladen eröffnet. 450 Produkte gibt es zu kaufen. Aber vielen geht es um ganz etwas anderes.
Totgesagt war er schon lange – der kleine Ort ohne Wirtshaus, ohne Greißler, ohne Treffpunkt. Doch nun weht wieder frischer Wind durch Lacken. Direkt beim Bahnhof hat ein Container neues Leben eingehaucht bekommen: das „Kistl“. Betrieben wird es von Andreas Strasser und Hanna Nopp, einem jungen Paar, das anpackt.
„Der letzte Nahversorger hat vor mehr als zehn Jahren zugesperrt. Für viele war das zehn Minuten mit dem Auto entfernt gelegene Feldkirchen aber zu weit – besonders für ältere Leute oder Jugendliche“, erklären die beiden. 30 Quadratmeter misst der Container, 450 Artikel gibt es dort zu kaufen – von frischen Gebäckstücken über Getränke bis hin zu beliebten Supermarktklassikern. Schon zwei Vorbetreiber hatten die Box, scheiterten allerdings.
Kein Hobby, sondern ehrliche Arbeit
„Wir mieten das Objekt, kaufen unsere Waren selbst ein – aus dem Großhandel oder direkt von Bauern. Im besten Fall bleibt ein bisschen Gewinn über“, sagt das Paar. Ein Hobby sei das Ganze keines – sondern ehrliche Arbeit. Bezahlt wird per Bankomatkarte. Eine Kassa mit Bildschirm führt Schritt für Schritt durch den Einkauf, sogar die Kaffeemaschine funktioniert per Kartenzahlung. „Die Leute sind ehrlich“, freut sich Andreas Strasser. „Natürlich haben wir auch schon den ein oder anderen Diebstahl erlebt – aber insgesamt ist hier die Welt in Ordnung.“ Mehr noch: Das „Kistl“ ist zu einem Treffpunkt geworden. Alkohol gibt es wegen der Alterskontrolle keinen. „Die Jugendlichen chillen einfach – und das freut uns.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.