Kampfansage in Causa um Bischofshofens Sportplatz

Besetzt der Bischofshofener Sportklub (BSK 1933) ab Juli seinen bisherigen Fußballplatz? „Wir wissen es noch nicht“, meint BSK-Macher Patrick Reiter mit einem Lächeln. Ausschließen will er einen derart drastischen Schritt allerdings nicht. Denn: Rund um die Sportanlage in der zweitgrößten Stadt des Pongaus droht ein heftiger und langwieriger Rechtsstreit.