Kampfansage in Causa um Bischofshofens Sportplatz

Null Verständnis, volle Konfrontation! Der Bischofshofen Sportklub 1933 pfeift auf den Rauswurf vom städtischen Stadion. Nun droht in der hochemotionalen Angelegenheit sogar ein Rechtsstreit. Patrick Reiter gibt sich kämpferisch, nahm aber auch zu einem vermeintlichen Rücktritt Stellung.
Besetzt der Bischofshofener Sportklub (BSK 1933) ab Juli seinen bisherigen Fußballplatz? „Wir wissen es noch nicht“, meint BSK-Macher Patrick Reiter mit einem Lächeln. Ausschließen will er einen derart drastischen Schritt allerdings nicht. Denn: Rund um die Sportanlage in der zweitgrößten Stadt des Pongaus droht ein heftiger und langwieriger Rechtsstreit.
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