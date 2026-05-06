„Den ersten weiten Wurf 2026 widme ich Sepp“

Emotionaler Saisonstart beim Testmeeting am Samstag in Schwechat für Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger: Der 34-jährige Olympia-, WM- und EM-Medaillengewinner wird seinen ersten wirklich weiten Wurf heuer seinem Entdecker und langjährigen Trainer Sepp Schopf widmen, der im Frühjahr verstorben ist.
Mit einem 67,24-m-Wurf hatte er im Jahr 2015 in Schwechat Gerhard Mayr als ÖLV-Diskus-Rekordhalter abgelöst, dort 2023 dann mit 70,86m die für Diskuswerfer magische 70m-Marke geknackt! Am Samstag kehrt Lukas Weißhaidinger nun zurück, bestreitet erstmals seit 1076 Tagen in Schwechat wieder ein Testmeeting. Es wird der Start ins Wettkampfjahr 2026, der auch emotional wird. Denn es wird der erste des Olympia-, WM- und EM-Medaillengewinners, seit heuer Anfang März Sepp Schopf verstorben ist. Sein Entdecker. Sein langjähriger Trainer. Sein väterlicher Freund.
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