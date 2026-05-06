Mutter von Problembubi vor Gericht verurteilt

Nach Prozess kennengelernt

Am Mittwoch stand aber nicht er im Mittelpunkt, sondern eine andere Person, die bei den Verhandlungen auch fast immer dabei gewesen war: Seine Mutter. Die 37-Jährige war eigentlich gemeinsam mit sechs Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen aus dem Freundeskreis ihres Sohnes angeklagt, wurde aber schließlich aufgrund eines Arzttermins gesondert verhandelt. Kennengelernt hatte die Mutter die Jugendlichen nach dem zweiten Prozess ihres Sohnes. Sie steht immer noch hinter ihrem Sohn – vielleicht fast etwas zu viel, zumindest laut Anklage.