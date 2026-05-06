Sicherheitstechnische Aufrüstung als Job-Wunder?

Es war eine Recherche der besonderen Art, die den oö. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner diese Woche nach Brüssel geführt hat. Der ÖVP-Politiker spürt den „Wind of Change“, der seit dem Ukraine-Krieg und diversen anderen weltpolitischen Krisen auch im beschaulichen Oberösterreich so manches umzuwehen droht: „Europa stellt sich sicherheitspolitisch neu auf und investiert massiv in dem Bereich. Davon können gerade wir profitieren, weil unser Standort genau jene Stärken mitbringt, die jetzt in Europa gefragt sind. Von moderner Produktion über innovative Technologien bis hin zur Fähigkeit, industrielle Prozesse rasch zu skalieren.“