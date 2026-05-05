„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl

Gewaltverbot in der Erziehung seit 1989 gesetzlich verankert

Zurück zum Thema. Seit 1989 ist in Österreich ein absolutes Gewaltverbot in der Erziehung gesetzlich verankert, was jegliche Form körperlicher Züchtigung, Zufügung seelischen Leides oder entwürdigende Maßnahmen untersagt. Österreich war damit eines der ersten Länder weltweit mit einem solchen Gesetz. „Das ist Herbert Kickl offenbar nicht bekannt“, meint Czernohorszky. Ebenfalls 1989 haben übrigens auch die Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet, in denen der Schutz von Kindern eine wesentliche Rolle spielt. In Österreich gelten diese Schutzrechte seit 1994, als das Österreichische Parlament sie ratifiziert hat.