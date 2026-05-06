Angst vor dem Siegen: HC Linz droht zu Fliegen!

Mehr Glauben an den Erfolg!

Was wohl auch mit dem Abgang von Ex-Kapitän Mo Bachmann (der mit Vöslau vorm Halbfinaleinzug steht) zu tun hat, stand der stets für unerbittlichen Kampfgeist. Der vom neuen Kapitän Lucijan Fizuleto, der nach Pleiten eher damit beschäftigt ist, die Interviews zu verweigern, nicht in der gleichen Form weitergeführt wird.