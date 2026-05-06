Wasserversorger wappnen sich gegen Trockenheit

Angekündigte Regenschauer helfen den Bauern nach der aktuellen Trockenperiode, aber auf das Grundwasser hat das nur geringe Auswirkungen. In der „Krone“ erklären Wasser-Genossenschaften, wie sie auf lange Zeiten ohne Regen vorbereitet sind.
„Heute werden Brunnen und Quellen genutzt, die früher nie verwendet worden wären.“ Robert Weilbold, Obmann der Wassergenossenschaft Zeißerding-Odelboding in Geboltskirchen, kennt die Folgen der Trockenheit aus zwei Sichten. Einerseits als Versorger von zwei Bauern- und 13 Einfamilienhäusern, andererseits auch beruflich – er vertreibt Wasserentkeimungsanlagen. „Die Nachricht über die Dürre ist zwar schlecht, aber die Branche boomt“, sagt der Aquafides-Mitarbeiter, den die „Krone“ auf einer großen Messe rund um Wasserversorgung in München erreichte.
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