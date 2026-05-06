Wasserversorger wappnen sich gegen Trockenheit

„Heute werden Brunnen und Quellen genutzt, die früher nie verwendet worden wären.“ Robert Weilbold, Obmann der Wassergenossenschaft Zeißerding-Odelboding in Geboltskirchen, kennt die Folgen der Trockenheit aus zwei Sichten. Einerseits als Versorger von zwei Bauern- und 13 Einfamilienhäusern, andererseits auch beruflich – er vertreibt Wasserentkeimungsanlagen. „Die Nachricht über die Dürre ist zwar schlecht, aber die Branche boomt“, sagt der Aquafides-Mitarbeiter, den die „Krone“ auf einer großen Messe rund um Wasserversorgung in München erreichte.