KAC-Kapitän muss um neuen Vertrag bangen

Der KAC bestätigte den Abgang von Mathias From ins Ausland. Dazu ist nun auch ein Abgang von Sturm-Talent David Waschnig nicht ausgeschlossen – denn der 19-Jährige wurde wie ein weiteres Talent der Klagenfurter in einer US-Nachwuchsliga gedraftet. Auch Kapitän Thomas Hundertpfund hat noch keine Klarheit zu seiner Zukunft.