KAC-Kapitän muss um neuen Vertrag bangen

Der KAC bestätigte den Abgang von Mathias From ins Ausland. Dazu ist nun auch ein Abgang von Sturm-Talent David Waschnig nicht ausgeschlossen – denn der 19-Jährige wurde wie ein weiteres Talent der Klagenfurter in einer US-Nachwuchsliga gedraftet. Auch Kapitän Thomas Hundertpfund hat noch keine Klarheit zu seiner Zukunft.
David Waschnig auf dem Weg nach Übersee? Der 19-jährige KAC-Stürmer hat heuer starke Vorstellungen geliefert. Nun hat der Klub „Des Moines Buccaneers“ im Draft der United States Hockey League (USHL), der höchsten US-Juniorenspielklasse, den Stürmer an 110. Stelle gezogen.
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