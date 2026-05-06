Drei Schwestern: Mit Zitronen-Song in den Sommer

Beides liefern die Poxrucker Sisters pünktlich zum Start der Barfuß-Saison – gewohnt eingängig und zum Mitsingen. „In ‚Soda Zitron‘ besingen wir die Eigenheiten, die jede von uns hat“, sagt Steffi. „Jeder Mensch hat etwas Besonderes, das kann etwas Nerviges sein, oder man mag es ganz besonders gern“, sagt Magdalena und Christina gesteht: „Wir sagen außerdem oft ‘so da‘ – das hat uns auch zum Song inspiriert“.