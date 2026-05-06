Drei Schwestern: Mit Zitronen-Song in den Sommer

Wenn Dialektpop auf große Gefühle trifft, sind die Poxrucker Sisters nicht weit. Ihren neuen Song widmen die Schwestern aus dem Mühlviertel dem Sommer: Ab sofort ist „Soda Zitron“ auf den gängigen Plattformen erhältlich, wir haben reingehört. Er ist ein prickelnder Vorgeschmack auf ihr nächstes Album, das im Herbst erscheint.
„Was wäre der Sommer ohne ein erfrischendes Soda Zitron und die passende Musik dazu?“, fragen Steffi, Christina und Magdalena Poxrucker.
Beides liefern die Poxrucker Sisters pünktlich zum Start der Barfuß-Saison – gewohnt eingängig und zum Mitsingen. „In ‚Soda Zitron‘ besingen wir die Eigenheiten, die jede von uns hat“, sagt Steffi. „Jeder Mensch hat etwas Besonderes, das kann etwas Nerviges sein, oder man mag es ganz besonders gern“, sagt Magdalena und Christina gesteht: „Wir sagen außerdem oft ‘so da‘ – das hat uns auch zum Song inspiriert“.
Der Song spiegelt das Leben wider
Der Text ist aus dem Leben gegriffen: „Ecken, Kanten, Fehler und Eigenheiten machen uns eigentlich aus. Manchmal nervig, aber manchmal sind sie genauso unverzichtbar wie ein kühles Soda Zitron nach einem langen Tag“, sind die drei überzeugt.
Mit frischem Sound, charakteristischer Dreistimmigkeit und einer gewissen Leichtigkeit zeigen die drei Schwestern, was ihre musikalische Stärke ist. „Soda Zitron“ ist außerdem ein Vorgeschmack auf ihr am 11. September erscheinendes Album „DNA“. Damit gehen sie auf Tour.
Der Konzertkalender ist aber auch im Sommer schon gut gefüllt, die Poxrucker Sisters treten u.a. im Rathaus Wien am Oberösterreicher-Ball (13. 6.) auf, in der Festspielhalle Mettmach, Ried/Innkreis (24. 7.), beim Seefest in Mondsee (31. 7.). Die DNA-Tour führt sie u.a. nach Wörgl, Tirol (9. 10.), in die Szene Salzburg (22. 10.), in den Posthof Linz (23. 10.) und nach Bad Ischl (29. 10.).
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