Was wir unsere Mütter viel öfter fragen sollten

Sie begleiten uns ein Leben lang – selbstverständlich, bedingungslos. Und doch kennen wir sie oft nur in einer einzigen Rolle: als Mama! Warum es Zeit ist, das zu ändern, und wie wir das am besten anstellen.
Ein Blumenstrauß, ein kurzer Anruf, vielleicht sogar ein gemeinsames Essen. Schon ist der Muttertag wieder vorbei. Dabei gäbe es so viel mehr zu sagen – und vor allem auch zu fragen. Denn wann haben wir uns zuletzt Zeit genommen und uns erkundigt: „Wie geht es dir wirklich?“ Nicht als Mama. Sondern als Mensch.
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