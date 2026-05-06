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Mehr als nur Blumen

Was wir unsere Mütter viel öfter fragen sollten

Oberösterreich
06.05.2026 11:20
„Interesse zeigen und zuhören – das kann vieles verändern“, ermutigt Elisabeth Asanger zu ...
„Interesse zeigen und zuhören – das kann vieles verändern“, ermutigt Elisabeth Asanger zu offenen Gesprächen zwischen den Generationen.(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von Lisa Prearo
Von Lisa Prearo

Sie begleiten uns ein Leben lang – selbstverständlich, bedingungslos. Und doch kennen wir sie oft nur in einer einzigen Rolle: als Mama! Warum es Zeit ist, das zu ändern, und wie wir das am besten anstellen. 

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Ein Blumenstrauß, ein kurzer Anruf, vielleicht sogar ein gemeinsames Essen. Schon ist der Muttertag wieder vorbei. Dabei gäbe es so viel mehr zu sagen – und vor allem auch zu fragen. Denn wann haben wir uns zuletzt Zeit genommen und uns erkundigt: „Wie geht es dir wirklich?“ Nicht als Mama. Sondern als Mensch. 

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