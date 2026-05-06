Was wir unsere Mütter viel öfter fragen sollten

Ein Blumenstrauß, ein kurzer Anruf, vielleicht sogar ein gemeinsames Essen. Schon ist der Muttertag wieder vorbei. Dabei gäbe es so viel mehr zu sagen – und vor allem auch zu fragen. Denn wann haben wir uns zuletzt Zeit genommen und uns erkundigt: „Wie geht es dir wirklich?“ Nicht als Mama. Sondern als Mensch.