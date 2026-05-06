Schon wieder Bankomat im Mühlviertel gesprengt

Neustift, 3.30 Uhr: Ein lauter Knall hallt durch den Ort im Bezirk Rohrbach, der direkt an der Grenze zu Bayern liegt. Bankomatsprenger haben den Geldautomaten in der örtlichen Raiffeisen-Filiale in die Luft gejagt. Die Polizei geht von einer Gruppe von zumindest drei Tätern aus, die entkommen konnte, ehe die Großfahndung eingeleitet werden konnte. Ob Geld erbeutet wurde, ist noch unklar, die Ermittler werten gerade Überwachungsvideos aus.