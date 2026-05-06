Schon wieder Bankomat im Mühlviertel gesprengt

Bankomatsprenger haben das Mühlviertel für sich entdeckt! Schon wieder flog ein Geldautomat in die Luft, dieses Mal in der 1500-Einwohner-Gemeinde Neustift im Mühlkreis (Oberösterreich). Im selben Haus, in dem auch das Gemeindeamt untergebracht ist, flogen Scheiben und Einbauteile durch die Gegend.
Neustift, 3.30 Uhr: Ein lauter Knall hallt durch den Ort im Bezirk Rohrbach, der direkt an der Grenze zu Bayern liegt. Bankomatsprenger haben den Geldautomaten in der örtlichen Raiffeisen-Filiale in die Luft gejagt. Die Polizei geht von einer Gruppe von zumindest drei Tätern aus, die entkommen konnte, ehe die Großfahndung eingeleitet werden konnte. Ob Geld erbeutet wurde, ist noch unklar, die Ermittler werten gerade Überwachungsvideos aus.
Bankomaten immer wieder das Ziel
Es ist nicht der erste Coup im Mühlviertel: Vor drei Jahren waren gleich vier Bankomaten im Bezirk Rohrbach gesprengt worden, Aigen-Schlägl, Ulrichsberg und zweimal in St. Stefan-Afiesl. In diesem Zusammenhang wurde eine Bande von 14 internationalen Verdächtigen ausgeforscht. Im Vorjahr wurde der Geldautomat in Hofkirchen im Traunkreis gesprengt, die vier Täter kurz nach der Tat gefasst.
Auch jene Bankomatgauner, die im Mai des Vorjahres in Gmunden zugeschlagen hatten, wurden nach einer Verfolgungsjagd in Bayern geschnappt.
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